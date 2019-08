Milik-Napoli, Il Mattino: rinnovo complicato e sorriso perso, il polacco si sente sfiduciato

Ultime Napoli - Arek Milik è lo specchio di un'epoca. Rappresenta lo stereotipo del precario, cosa che nel mondo del calcio ha una valenza tutta particolare. Però una cosa è certa: i numeri sono tutti dalla sua parte. Alla sua prima stagione intera ha segnato 20 gol (tra campionato e coppe), senza mai avere la certezza di essere l'unico terminale offensivo di una squadra che nei due anni precedenti si era abituata a giocare senza centravanti. Intanto Carletto non ha mai negato che Arek è l'attaccante del futuro del Napoli e da un anno a questa parte non si è mai tirato indietro quando si è trattato di dover prendere le difese del gigante polacco. Come riporta Il Mattino:

"L'estate di Milik è stata una montagna russa di stati d'animo. Perché è arrivato a Dimaro con il marchio di bomber designato per la prossima stagione, ma giorno dopo giorno ha sentito la fiducia scivolargli via. Non riusciva a ritrovarla in alcun modo e già alla seconda amichevole contro la Feralpi Salò (la prima per lui, arrivato con una settimana di ritardo rispetto al resto del gruppo) è finito in tribuna. Ha faticato a trovare appigli buoni ai quali aggrapparsi e anche i sorrisi sui social, che prima di Dimaro non si contavano dalle vacanze in Grecia con la bella Jessica, sono andati via via scemando. È come se il ritorno sul pianeta Napoli sia stato per il polacco un duro colpo anche sotto l'aspetto emotivo. Nessuno nel suo entourage ha fin qui parlato di trattative di cessione, ma allo stesso tempo anche la parola rinnovo rientra in quelle tabù. Il suo contratto scade nel 2021, questo vuol dire che non andrà in scadenza a partire dal prossimo gennaio, ma sta di fatto che al momento la sua situazione registra una calma piatta. L'arrivo di Icardi vorrebbe dire partenza di Milik, mentre Llorente potrebbe significare convivenza".