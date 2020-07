Milik-Juve, c'è l'intesa. Il Mattino: i bianconeri proveranno ad abbassare l'offerta ma per meno di 40mln non sarà ceduto

Ultime calcio Napoli - Il Napoli sa che Milik ha un'intesa con la Juventus. Non ne fa neppure mistero e attende che il ds Paratici esca allo scoperto con un'offerta.

Milik

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Il punto è che a questo punto i bianconeri proveranno ad abbassare ancor di più l'offerta, alla luce del blitz di Osimhen (motivo per cui il viaggio doveva rimanere molto più riservato). Per meno di 40 milioni di euro il Napoli non lascerà partire il polacco, ma il rischio di un braccio di ferro, in questo caso, c'è".