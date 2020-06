Il Mattino - Milik sempre più lontano da Napoli: può diventare l'erede di Dzeko a Roma

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, nessun passo avanti per il rinnovo di Milik con il Napoli, il suo contratto scade nel 2021 e con il passare dei giorni un suo addio a fine stagione va sempre più materializzandosi. Arek piace a molti club e in tal senso potrebbe scatenarsi un'asta per assicurarselo (la valutazione è di almeno 40 milioni).

Piace alla Juve, una soluzione possibile in Italia, come lo è quella del Milan, anche se la pista bianconera è quella da considerare più accreditata per il suo eventuale acquisto. E potrebbe muoversi la Roma nel caso in cui in estate si prospettasse la cessione di Dzeko. Oltre ai club italiani potranno muoversi quelli esteri, in particolar modo quelli della Liga e l'interesse maggiore lo ha mostrato l'Atletico Madrid di Simeone, una trattativa che potrebbe decollare. E in Premier League piace soprattutto al Tottenham.