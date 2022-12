Milano, festeggiamenti tifosi Marocco: accoltellato un ragazzo, è gravissimo

Il Marocco vince i quarti di finale contro il Portogallo e accede alla semifinale dei Mondiali. Festeggiamenti tifosi del Marocco a Milano, accoltellato un ragazzo in corso Buenos Aires. Le condizioni sono gravissime al momento.

Milano: festeggiamenti tifosi del Marocco

Un ragazzo è stato accoltellato durante i festeggiamenti in corso Buenos Aires. Migliaia di tifosi si sono riuniti per celebrare la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai mondiali di calcio. Un 30enne, è stato portato via in ambulanza dopo aver ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola. Sono stati registrati anche altri disordini, come un ragazzo con un estintore in mano fermato dalla polizia, un agente colpito da un oggetto lanciato e fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo.