"Mi raccomando, state vicini all’allenatore, altrimenti…", De Laurentiis e l'avvertimento lanciato ai giocatori prima del Parma: il retroscena

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alla vicenda De Laurentiis-Gattuso: "Il patron non aveva smentito le voci che lo davano arrabbiatissimo, così tanto da aspettarsi le dimissioni di tecnico e ds, oltre alla ridda di nomi che avrebbe contattato in quel pomeriggio di fuoco per sostituire Ringhio subito: Sarri, Benitez, Allegri, Spalletti e chissà quanti altri ancora per chiedere la disponibilità ad allenare il Napoli. Reazione esagerata, che rischiava di provocare un danno tecnico, se lo spogliatoio non fosse stato solidale con l’allenatore. «Sono un po’ deluso, perché io sono stato corretto», aveva detto Gattuso al secondo successo dopo la bufera, quello col Parma in campionato e che aveva fatto seguito al successo sullo Spezia in Coppa. E proprio da quella gara, precisamente la sera prima in albergo, De Laurentiis aveva ricominciato l’opera di ricostruzione. «Mi raccomando, state vicini all’allenatore, altrimenti…», un avvertimento ai calciatori, che rividero la faccia del loro presidente anche la domenica, sia a pranzo in ritiro, sia allo stadio per la sfida al Parma".