"Mi piacerebbe giocare un altro anno a Bologna". Clamoroso Ndoye: apre al rinnovo, i dettagli

Calciomercato Napoli - Colpo di scena nella trattativa Dan Ndoye. Non è un mistero che lo svizzero sia da mesi un obiettivo di mercato del Napoli, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport lancia un nuovo dettaglio su quella che sembra essere un'autentica telenovela. "Mi piacerebbe giocare un altro anno a Bologna", sarebbe stata questa in sintesi la richiesta che il calciatore, tramite i suoi agenti, avrebbe fatto recapitare a Fenucci, Di Vaio e Saputo. Non è da escludere un rinnovo contrattuale con un importante ritocco dell'ingaggio per Ndoye.

Ndoye Napoli, lo svizzero apre al rinnovo con il Bologna

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Dan Ndoye: