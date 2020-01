Mertens sponsorizza Demme, clamorosa richiesta a Gattuso davanti a tutti: ha più corsa e voglia di tutti

Clamoroso retroscena svelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola secondo cui Dries Mertens nel corso della riunione post partita andata in scena negli spogliatoi del San Paolo, a caldo, avrebbe sponsorizzato davanti a tutti la candidatura dal primo minuto di Diego Demme per questioni atletiche e tattiche.

Riunione post Napoli-Fiorentina, Mertens sponsorizza Demme

Secondo l'attaccante belga l'ex capitano del Lipsia in questo momento averebbe una marcia in più rispetto a molti altri in fatto di corsa. E magari anche di voglia. Il tedesco ci sarà, insomma, mentre è più difficile che anche Lobotka possa partire dall’inizio: non ha ancora esordito e rispetto al collega è palesemente indietro in fatto di allenamenti e rodaggio. L'investitura di 'Ciro' per il nuovo compagno di squadra, dunque, potrebbe essere stata la causa scatenante del diverbio avuto con un altro senatore dello spogliatoio, il brasiliano Allan. Tra i due sono volate parole grosse e accuse: da una parte per la condizione fisica scadente, dall'altra per la 'fuga' in Belgio per curarsi da un infortunio muscolare