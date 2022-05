"A volte fa scelte strane", Mertens-Spalletti storie tese: rapporto da definire per il futuro

Notizie Napoli calcio. Mertens e Spalletti, storia di una stagione in chiaroscuro tra i due. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza come i punti di vista (anche sullo Scudetto) di tecnico e centravanti non sempre siano stati sulla stessa lunghezza d'onda.

Mertens e Spalletti

Mertens-Spalletti, rapporto da definire

Della stagione vissuta da Mertens e Spalletti, il quotidiano analizza alcuni punti salienti sia dal punto di vista tattico che comunicativo: