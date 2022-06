Mertens-Roma, CorSport rivela: Mourinho perplesso per l'età. Un altro aspetto non convince i giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sull'interesse della Roma per Dries Mertens che il 30 giugno termina il suo accordo con il Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Attenzione però. I primi contatti non hanno portato a un accordo: Mertens ha chiesto al Napoli 2,4 milioni e bonus più 1,6 milioni di premio alla firma. E 800.000 euro di commissioni da girare all’entourage. A queste condizioni, la Roma non entra in ballo. Mertens per ora aspetta, anche perché la notizia di un interessamento della Roma sulla collina di Posillipo ha fatto rumore. Se poi Mertens arriverà davvero a Trigoria, oggi è difficile dirlo adesso. Mourinho ad esempio ha manifestato delle perplessità legate all’età"