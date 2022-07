Mertens-Napoli, settimana decisiva! Segnali di riavvicinamento con De Laurentiis: i dettagli

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la questione Mertens: il centravanti belga, miglior marcatore all time della società, si è svincolato il 1° luglio dopo il mancato accordo per il rinnovo. La partita, però, è ancora aperta e lo stesso Mertens continua a sperare in una possibile svolta con De Laurentiis.

Mertens Napoli De Laurentiis

Mertens-Napoli, ultimi aggiornamenti

Ieri Mertens ha lanciato un altro segnale con un like "galeotto" per segnalare la sua voglia di restare a Napoli. Con De Laurentiis si avvicina la resa dei conti, come riporta l'edizione odierna di Repubblica: