"Meritiamo un lieto fine", spunta il like di Mertens! Messaggio a De Laurentiis | FOTO

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la questione Mertens: il centravanti belga, miglior marcatore all time della società, si è svincolato il 1° luglio dopo il mancato accordo per il rinnovo. La partita, però, è ancora aperta e lo stesso Mertens continua a sperare in una possibile svolta con De Laurentiis.

Mertens rinnovo

Rinnovo Mertens, spunta il like del belga

Lo stesso Mertens, in maniera indiretta, ha mandato un messaggio facendo capire che per lui la parentesi Napoli non è finita: sotto un post con la sua foto e la scritta "Meritiamo un lieto fine" è spuntato proprio il like dell'attaccante belga che spera di poter firmare il rinnovo e restare in azzurro. Tra le parti non c'è accordo, ma la speranza (almeno quella di Mertens) è che possa arrivare il più classico dei colpi di scena.

