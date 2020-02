Tuttosport - Napoli, che media con Mertens in campo! Col belga quasi 2 punti a partita: a Brescia sarà ancora titolare

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, serviva il pugno duro. Il Napoli aveva bisogno del metodo-Gattuso per risollevare le sorti della stagione, per regalare ai tifosi la sensazione di essere ancora la squadra che può mettere in difficoltà chiunque e per continuare a sognare, seppur solo nelle Coppe. Il campionato è ormai compromesso, ma quell’ottavo posto in classifica dà maggiore risalto al lavoro del tecnico. Il Napoli non è abituato all’enorme distanza che ha accumulato dal primo posto: 24 sono i punti di distacco dalla capolista Juventus e giocare senza avere più come obiettivo la vittoria non faceva parte da tempo del modus operandi degli azzurri. I 33 punti del Napoli rispetto ai 45 dell’Atalanta, inoltre, non gli permettono neppure di sperare nella Champions, ecco perché Gattuso ha mischiato un po' le carte rispetto al suo predecessore dando spazio a chi realmente sta meglio. I big del Napoli sono in “quarantena”: gioca chi sta meglio e la filosofia del tecnico sta pagando, in termini di risultati, di punti e di umore generale. Gioca chi ha voglia di sacrificarsi, a prescindere dai contratti rinnovati o in scadenza, delle sirene di mercato che impazzano. Ma, soprattutto; squadra che vince non si cambia. Rispetto al Ancelotti, Gattuso non stravolge le formazioni da una gara all’altra, ma punta a un’identità precisa, fatta anche di punti di riferimento. Ecco perché dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, Gattuso ha cambiato solo 2 calciatori nella gara con la Juventus (vincendo) e poi ancora due in vista della Sampdoria (vincendo). Contro il Lecce poi ha stravolto un po' la squadra, ha sostituito 6 calciatori ed è uscito sconfitto dal San Paolo (2-3 per i pugliesi), poi il tecnico è tornato sui suoi passi rimettendo in campo chi gli aveva permesso di vincere e cambiando 5 calciatori nella gara contro l’Inter (vincendo) e ancora, un solo cambio contro il Cagliari.

Dries Mertens in Cagliari-Napoli.

Presumibilmente anche venerdì a Brescia il tecnico non stravolgerà il Napoli: prevedibilmente farà solo un paio di avvicendamenti, considerando anche le condizioni non ottimali di Hysaj. Nella gara col Cagliari è uscito dal campo malconcio e gli esami clinici hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nulla di grave: qualche giorno di riposo e poi potrà tornare ad allenarsi con la squadra. Probabilmente il tecnico non lo rischierà venerdì, ma ripartirà ugualmente dalle certezze e tra queste c’è sicuramente Dries Mertens. Continua ad essere decisivo, con il gol di Cagliari ha regalato la vittoria al Napoli ed è arrivato a quota 120 reti, ad un passo dalla storia che è stata scritta con i 121 gol di Marek Hamsik. Un goleador, ma anche un amuleto e i numeri lo incoronano: il Napoli in questa stagione ha una media punti notevole con Mertens in campo: quasi 2 a partita (1.8 per la precisione), ma la media crolla vertiginosamente a 1.2 quando il belga non c’è in campo. Nella gestione Gattuso poi, lo score è addirittura migliorato: con Mertens in campo la media punti del Napoli è pari a 2 a partita, la media gol è di 1.8 a gara e le sconfitte sono pari al 33%. Senza di lui invece, la percentuale di sconfitte del Napoli sale al 60%, la media gol cala a 0.8 a match e la media punti è a 1.2 a partita. Venerdì a Brescia si potrebbe rivedere il tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne.