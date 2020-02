Mertens out col Torino! Tuttosport: Gattuso non intende forzarlo troppo, lo vuole al massimo per l'Inter

Notizie calcio Napoli - Il pareggio di martedì contro il Barcellona ha restituito certezze al Napoli in vista della sfida di domani contro il Torino, ma ci sarà Dries Mertens? Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Riuscirà ad essere in campo ? Quasi certamente no, perchè Mertens ha subito un trauma conclusivo alla caviglia e Gattuso non intende forzarlo troppo, perchè lo vuole al massimo per la sfida di giovedì contro l’Inter, nella semifinale di ritorno in Coppa Italia ed in programma al San Paolo. Chi sarà il suo sostituto contro il Torino? Il posto di Mertens dovrebbe essere assegnato a Milik”