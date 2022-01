Mertens: "Non inseguo i dollari mi basta Napoli! Futuro? Segnare tanto per convincere De Laurentiis: ho un asso nella manica"

Napoli calcio - "Non inseguo i dollari mi basta Napoli". Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24.

"Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda".

La strategia per il rinnovo è chiara

"Segnare tanto, così Adl sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare. E poi ho l’asso nella manica...".

Se possiamo, sveliamolo.

"Invece di andare in giro a buttare soldi, per compare un attaccante nuovo, gli concedo la possibilità di tesserare mio figlio. Ha un centravanti giovane, con una carriera lunga davanti a sé. Ed io non devo mollare né la casa, né tantomeno Napoli".

Niente dollari, prima di uscire di scena?

"Non mi interessano. Mi basta Napoli"