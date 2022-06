Rinnovo Mertens, nuovo vertice con De Laurentiis: il belga ribadirà un concetto

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Mertens a Napoli resta in bilico. Il centravanti belga ha il contratto in scadenza tra un mese e ad oggi non c'è ancora accordo di rinnovo con De Laurentiis.

Mertens Napoli rinnovo

Rinnovo Mertens-Napoli, le ultime

Della questione Mertens ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, riportando le ultime notizie sul rinnovo del belga con il Napoli, seguito sempre con attenzione dalla Lazio di Maurizio Sarri: