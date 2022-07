Dal Marsiglia fino al Messico ed il Brasile, quante offerte per Mertens! Oltre al Napoli, il belga ha una preferenza

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la questione Mertens: il centravanti belga, miglior marcatore all time della società, si è svincolato il 1° luglio dopo il mancato accordo per il rinnovo. La partita, però, è ancora aperta e lo stesso Mertens continua a sperare in una possibile svolta con De Laurentiis.

Mertens

Mertens, tutti i club interessati

Ad oggi i segnali per il rinnovo Mertens sono fermi, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità con il ritorno di De Laurentiis dall'America e la partenza per Dimaro della squadra di Spalletti. Come scrive Il Mattino, Mertens spera di restare in azzurro ma ad oggi non mancano le offerte da altre squadre: