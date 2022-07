Rinnovo Mertens, Repubblica: ritorno di ADL può ricucire lo strappo, il patron aspetta una mossa dal belga

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate al clamoroso rinnovo in extremis.

Mertens De Laurentiis

Rinnovo Mertens-Napoli, cifre e dettagli

Della questione Mertens-De Laurentiis ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, svelando come il ritorno del presidente del Napoli possa portare ad una svolta decisiva in un senso o in un altro: