Mertens-Napoli, CorSport: il rinnovo è un rebus, Dries riflette attentamente. Due club pronti a contenderselo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Dries Mertens:

"Le sensazioni diffuse dopo l’incontro del 1° marzo con Aurelio De Laurentiis furono molto positive, ma intanto il brindisi non è ancora arrivato. Anzi: la situazione è in fase di stallo e nel frattempo la concorrenza s’è riattivata (Inter su tutti e poi Monaco). Dries, per il momento, lavora e riflette attentamente in casa. Ama Napoli, e tanto: ma la sua, considerando che compirà 33 anni il 6 maggio, sarà soprattutto una scelta di vita".