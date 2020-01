Mertens ko, salta la Juventus! CorSport: il ciclo di terapie in Belgio non ha sortito effetti, chissà se ce la farà per la Sampdoria

Ultimissime calcio Napoli - Dries Mertens non ci sarà neanche con la Juventus. Soggiorno infruttuoso, quello ad Anversa, per provare a smaltire più in fretta il problema agli adduttori. Niente da fare: il saluto con Sarri, l’uomo che l’ha inventato centravanti e che oggi allena la Juve, andrà in scena negli spogliatoi come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mertens ko, salta la Juventus