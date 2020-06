Mertens ha rinnovato fino al 2022 con opzione per il 2023, Cdm: guadagnerà 4 mln più bonus

Ultime calcio Napoli - «La storia continua», così Mertens sui suoi profili social ha commentato l’annuncio ufficiale tanto atteso dai tifosi azzurri. La firma di Dries è arrivata nella tarda serata all’Hotel Britannique, la sede del ritiro del Napoli alla vigilia della finale di Coppa Italia.

Mertens ha rinnovato con il Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La macchina burocratica del club di De Laurentiis è lunga e complessa, il suo avvocato Stijn Francis è a Napoli da sabato scorso per definire l’accordo. «La nostra storia continua, è un amore che durerà tutta la vita», il commento sui social. La firma di Mertens è giunta nella tarda serata di martedì, nel pomeriggio di ieri al St.Regis, l’albergo romano in cui ha soggiornato il Napoli, anche il sigillo del presidente De Laurentiis. Mertens si lega al Napoli almeno fino al 2022, il contratto che gli consentirà di guadagnare 4 milioni più bonus (previsti sia per obiettivi personali che di squadra) prevede anche un’opzione fino al 2023. È stata una trattativa lunga, intricata, fatta di alti e bassi, ieri si è liberata la macchina comunicativa che da settimane lavorava sotto traccia".