Gazzetta - Nuovo contratto Mertens: ADL vorrebbe Dries anche da dirigente, il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di dries Mertens al Napoli ed anche dell'idea di contratto che Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente per l'attaccante belga.

Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis dopo l'anno prossimo potrebbe pensare anche ad un futro da dirigente per Dries Mertens:

"Nell’attesa di capire quali saranno le risposte ai quesiti c’è ancora il tempo per far le cose per bene, in maniera più chiara possibile. E una soluzione potrebbe essere quella di proporre a Mertens una formula di accordo che poi un domani preveda un suo utilizzo come dirigente. Sarebbe un passo avanti nella crescita societaria. E di sicuro un imprenditore come Aurelio De Laurentiis avrà già riflettuto su questa eventualità futura. Ma finora il discorso non è stato mai affrontato"