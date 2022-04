Mertens e Osimhen titolari a Empoli? CorSport svela l'indizio che lascia pochi dubbi

Spalletti farà giocare Osimhen e Mertens dal primo minuto ad Empoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato quello che sembra più di un semplice indizio in merito a questa possibilità di vedere il belga ed il nigeriano titolari allo stadio Castellani.

"Certo, le prove di 4-2-3-1 con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen andate in scena anche ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione della rifinitura, alimentano la suggestione invocata soprattutto dal popolo, ma a fronte di una squadra a trazione anteriore c'è da considerare la difficoltà di una difesa letteralmente in emergenza. Per il resto, dicevamo, Spalletti ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequarti e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super offensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto. La coppia di centrocampo sarà composta da Anguissa e Fabian. Con Zielinski ancora in panchina".