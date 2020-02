Meret verso un'altra esclusione, Il Mattino: Gattuso consapevole del rischio di questa gestione, ma i risultati lo premiano

Ultime notizie Napoli. In casa azzurra continua a tenere banco la situazione legata al minutaggio di Alex Meret. Il giovane portiere, da quando è arrivato Gattuso, si è visto scavalcare nelle gerarchie da Ospina. Ieri lo stesso allenatore del Napoli ha spiegato il perchè in coferenza stampa: ecco un'analisi stilata dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Coraggioso ai limite della sfrontatezza, Gattuso sa che è un vero peccato sacrificare la gioventù di Meret, sa che in ballo c’è anche un posto all’Europeo, la maglia della Nazionale di Roberto e sa anche che il valore del suo cartellino (ecco l’aspetto aziendale) lieviterebbe se facesse parte della spedizione di Euro20. Ma per risalire ha dovuto mettere da parte i desideri della proprietà. I risultati lo premiano. E ora c’è spazio solo per Ospina in porta".