L'Arsenal piomba su Zielinski, Meret ha preso una decisione sul suo futuro a Napoli: la situazione

Napoli Calcio - Se Meret resta lo farà perché Spalletti gli darà la certezza di giocare titolare, senza ballottaggi indesiderati. In quel caso, si può anche blindare il portiere friulano. Ma senza fretta. I big del Napoli hanno tutti mercato, ma non ai prezzi che ha in mente De Laurentiis: anche l'Arsenal si è fatta vivo per Zielinski mentre l'Europeo di Di Lorenzo sta facendo venire l'appetito a molte big. Nessuno è incedibile. Ma i prezzi sono alti. Perché quelli del Napoli non sono campioni in saldi. Ed è questo un aspetto che deve essere alla base di ogni trattativa. Anche se il rosso dell'ultimo bilancio rischia di essere pericolosamente consistente. Lo rivela Il Mattino.