Meret-Ospina, il Napoli ora dovrà scegliere! CdM: ecco la posizione del Napoli

Notizie Calcio Napoli - Alex Meret o David Ospina, il Napoli è a un bivio. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Gennaro Gattuso, tenendo fede alle sue ultime gerarchie prima dello stop forzato, dovrebbe ripartire dando fiducia al colombiano ma a fine stagione poi la società dovrà decidere su chi puntare.

Meret-Ospina, bisognerà scegliere

Aurelio De Laurentiis ha investito 30 milioni di euro per il giovane portiere friulano, e per sua personalissima scelta. Carlo Ancelotti spingeva infatti per uno tra Alphonse Areola e Salvatore Sirigu, mentre il Ds Cristiano Giuntoli trattava il tedesco Bernd Leno. Il patron dunque vorrebbe continuare a puntare sull'ex Udinese, spingendo per un rinnovo contrattuale fino al 2025. Ma l'agente del giocatore, per il momento, frena. Prima vuole capire quali saranno le gerarchie future, per poi mettere eventualmente nero su bianco.