Rinnovo Meret, prossima settimana incontro Napoli-agente: già pronta l'alternativa

Notizie Napoli calcio. Non solo Ospina in bilico, anche il futuro di Alex Meret è da definire. Il portiere friulano è in scadenza nel 2023 e chiede garanzie di titolarità per rinnovare il contratto.

Di Meret e della questioni portieri Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino: