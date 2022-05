Rinnovo Meret, incontro Giuntoli-agente: ecco quando il Napoli deciderà tra lui e Ospina

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Alex Meret a Napoli resta in bilico. Il portiere friulano è stato superato da Ospina anche nelle gerarchie di Spalletti e per firmare il rinnovo chiede di essere titolare nella prossima stagione.

Proprio del rinnovo di Meret con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha analizzato la strategia del portiere e la posizione del Napoli a riguardo:

Meret ha il contratto in scadenza nel 2023: il suo agente Pastorello ieri si è incontrato a Castel Volturno con il direttore sportivo Giuntoli per parlare del rinnovo, la decisione del club azzurro verrà presa alla fine del campionato. Il portiere friulano ha giocato poco quest'anno e vuole continuità da titolare per il futuro: questa la base confermata dal suo agente per prolungare l'intesa e proseguire l'avventura a Napoli. Un accordo sul rinnovo che da tempo è stato già incanalato ma la decisione finale arriverà solo al termine della stagione.