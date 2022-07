Repubblica - Meret, ipotesi prestito come soluzione ponte: il Torino ha chiesto informazioni

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Alex Meret resta in standby: nonostante sia ad un passo dal rinnovo fino al 2027, il portiere friulano ed il Napoli stanno valutando la scelta migliore per il futuro. Spalletti cerca un portiere affidabile con i piedi, mentre Meret vuole garanzie di titolarità.

Al club azzurro sono stati accostati anche nomi internazionali come Keylor Navas e Kepa, con l'edizione odierna di Repubblica che conferma anche la nostra notizia dell'interessamento del Torino per Meret in caso di cessione:

A quel punto ovviamente Meret scivolerebbe nuovamente in panchina e per questo motivo la firma sul rinnovo non c’è. Per l’ex Udinese si è pensato anche ad una soluzione ponte con un anno in prestito da protagonista prima di decidere definitivamente il futuro col Napoli: l’ipotesi Empoli, però, non è decollata perché Vicario dovrebbe rimanere in Toscana. Resta il Torino che ha chiesto informazioni.