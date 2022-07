Doppia offerta Torino per Petagna e Meret! Possibile confronto tra il portiere, Spalletti e Giuntoli | ESCLUSIVA

Sul futuro di Alex Meret stanno circolando sempre di più indiscrezioni. Il Napoli, non è un mistero, gli ha offerto un contratto fino al 2027. Il portiere friulano ha gradito molto il gesto di fiducia da parte di Cristiano Giuntoli, dell'area tecnica e soprattutto del presidente De Laurentiis che non vorrebbe perdere un investimento sul quale ha creduto ciecamente qualche anno fa.

E allora? Meret vuole parlare con Spalletti prima di prendere la penna in mano e firmare il prolungamento di contratto. Non è da escludere che al faccia a faccia possa presenziare anche Giuntoli.

Meret e Petagna

Offerta Torino per Petagna e Meret

La situazione resta in stand by e nel frattempo, fino a quando non ci sarà la firma, le squadre interessate a Meret si faranno avanti. Il club che più sta insistendo per il portiere, così come per Petagna, è il Torino. I due calciatori sono pupilli di Vagnati che li ha avuti, in stagioni diverse, quando era Direttore Sportivo della Spal. Il Toro ha messo sul piatto per Meret un'offerta da 9 milioni più bonus. Per Petagna invece siamo al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Vedremo se il pressing di Vagnati farà breccia a Castel Volturno.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli