Tuttosport - Alex Meret corteggiato dal Milan per il post Donnarumma: il club rossonero ha iniziato i casting

Calciomercato Napoli - Sembra chiaro che il Milan farà rivoluzione la prossima stagione. Il club rossonero cambierà molto, a partire da Zlatan Ibrahimovic. Un altro enorme punto interrogativo sarà Gigio Donnarumma: il Milan, non a caso, ha iniziato una serie di casting per la porta della prossima stagione.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Alex Meret, malgrado raccolga consensi ovunque, in realtà non è ancora riuscito a sfondare a Napoli, dopo due stagioni nelle quali si trova più spesso in discussione che in palmo di mano. Un nuovo ambiente potrebbe giovargli: a 23 anni ha una vita davanti".