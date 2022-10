Mercato Napoli, Ostigard già meglio di Tuanzebe in 2 soli mesi: il dato

Napoli Calcio - Non ha giocato tantissimo finora e difficilmente riuscirà a scalare le gerarchie data la solidità e le garanzie che offrono la coppia Rrahmani-Kim, tuttavia Ostigard ha mostrato buone cose ogni volta che è stato chiamato in causa. E ha già un dato nettamente a suo favore nonostante il minutaggio centellinato.

Calcio mercato Napoli, Ostigard meglio di Tuanzebe

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il difensore scandinavo, in ogni caso, in due soli mesi ha già giocato di più rispetto al difensore di cui ha preso il posto: ovvero Alex Tuanzebe. Solo 10 minuti di campo per il giocatore arrivato dal Manchester United e non confermato dalla società partenopea; l’ex Genova è invece già a quota 90 minuti in attesa di altre chance come la possibile maglia da titolare stasera per Cremonese-Napoli.