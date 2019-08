Mercato aperto fino a settembre, la rivolta: "Date sballate: tutti parlano, nessuno fa niente"

L’esperimento e' durato appena un anno. Poi, come spesso accade in Italia, si e' fatta subito retromarcia. E allora niente piu' chiusura anticipata del calciomercato (in concomitanza della prima giornata di campionato) e via libera a una lunghissima estate fatta di voci, sussurri, trattative chiuse e trattative saltate. «Il mercato da tre mesi e' un baraccone», ha tuonato Gasperini. «Date sballate: tutti parlano, nessuno fa niente. Gli inglesi, che ragionano per calcio e non per cinema, iniziano la Premier nello stesso giorno in cui chiudono il mercato: sono essenziali, noi si fa tutto negli ultimi 15 giorni». «Tutti penso siano d’accordo che sia una pazzia che non si sia gia' chiuso il calciomercato», ha aggiunto Igor Tudor, allenatore dell’Udinese. «Se la stagione inizia a luglio e il mercato finisce all’inizio di settembre, per un allenatore e' un casino», ha spiegato Roberto Manticni.

Calciomercato, il pensiero degli addetti