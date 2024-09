McTominay show, Repubblica: questo giocatore è un lusso per la Serie A

“Calciomercato Napoli senza precedenti”, ha riferito ieri Cristiano Giuntoli nel pre partita di Juventus-Napoli. E in effetti la gara dello Stadium ha consegnato definitivamente un altro rinforzo di lusso ad Antonio Conte: Scott McTominay. Perché per la prima volta in assoluto lo scozzese debutta dall’inizio e lo fa con una prestazione sontuosa.

Juve-Napoli, McTominay grande protagonista

“McTominay per la Serie A è un lusso”, esclama infatti La Repubblica (edizione nazionale) oggi in edicola. E proprio l’ex Manchester United la stava sbloccando ieri, con una delle conclusioni più insidiose di un intero match soporifero.

"Eccellente è stato in particolare il debutto di McTominay, rimasto in campo per tutta la partita e molto prezioso in entrambe le fasi. Lo scozzese si candida per diventare un titolare inamovibile e con lui in campo il Napoli è diventato subito più solido, dopo aver concesso alle sue avversarie troppe chance nelle gare precedenti", si legge sull'edizione napoletana del quotidiano.