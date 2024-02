Mazzarri esonerato? Gazzetta: De Laurentiis vorrebbe evitare, spera ancora in un moto di orgoglio della squadra

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport al momento non è previsto alcun ribaltone per quanto riguarda la panchina del Napoli anche se le voci di un esonero per Walter Mazzarri si fanno sempre di più insistenti:

"Un nuovo scossone in panchina al momento non è in agenda, però la situazione è critica e come tale verrà affrontata: Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio scuro in volto, molto contrariato. Ngonge potrebbe aver soltanto rinviato un ribaltone, che non ci sarà prima della sfida di Champions contro il Barcellona: mercoledì Mazzarri si giocherà un pezzo di futuro e un’altra prova deludente potrebbe portare il club a spingere per l’esonero, nell’estremo tentativo di dare un ultimo segnale alla piazza e ai giocatori. I

l nome di Marco Giampaolo è un’ipotesi, probabilmente non l’unica. Ma De Laurentiis vorrebbe evitare un nuovo esonero e spera ancora in un moto di orgoglio della squadra".