Napoli-Maximiano, Repubblica: ritorno di fiamma per un motivo, l'ultima parola spetta a Spalletti

Calciomercato Napoli. La questione portieri Napoli continua ad essere di grande attualità in casa azzurra: Ospina è destinato all'addio (Al-Nassr in pole) mentre per Meret si sono spalancate le porte del rinnovo.

Luis Maximiano

Maximiano-Napoli, le ultime

La strada sembra tracciata, ma nelle ultime ore è tornato in auge un nome che potrebbe cambiare lo scenario: quello di Luis Maximiano del Granada. Il 23enne portiere portoghese del Granada ha le caratteristiche che piacciono a Spalletti (bravo con i piedi per costruzione dal basso), per questo l'edizione odierna di Repubblica non esclude possibili colpi di scena: