Maxi-intervento di sanificazione degli spazi comuni, Il Mattino: nuove norme per il Napoli, ma c'è chi vuole garanzie

Ultime calcio Napoli - Il Napoli tornerà in campo venerdì 13 marzo a Verona e Gattuso ha riorganizzato il lavoro di questa settimana. Nel week end concederà due giorni di riposo. Ma c'è chi nel club azzurro ha chiesto garanzie dopo gli ultimi fatti accaduti:

Come riporta Il Mattino:

"Spadafora, il ministro dello sport, nel corso del Question time, ha spiegato che i controlli e le attività di prevenzione sanitarie si estenderanno a tutti calciatori. Nel Napoli c'è chi vuole garanzie alla luce dell'ultimo decreto che alza il livello dell'emergenza. E proprio per provare a dare qualche risposta, è intervenuto il Gruppo scientifico dei medici sportivi ha inviato ieri un documento al Napoli e tutti i club: 21 regole che valgono anche per dirigenti, personale tecnico e addetti ai lavori. Nel vademecum, tra gli altri, si invita a utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta e uscire dallo stadio evitando contatto fisico con tifosi. Ieri al San Paolo maxi-intervento di sanificazione degli spazi comuni. Sempre per tutelare la salute di tutti".