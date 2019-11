Mauro: "Sarebbe triste il ritorno di Ibra in Italia, ecco perché non credo all'ipotesi Napoli"

Zlatan Ibrahimovic tra Milan, Bologna e Napoli. Anche se l'ipotesi partenopea sembra sempre di più remota dopo la fiammata mediatica dello scorso ottobre.

Ne ha parlato anche Massimo Mauro ai microfoni del Corriere della Sera: "L’Ibra di un tempo era paragonabile a Van Basten e Careca ma quello attuale non è il giocatore di Juve, Inter o Milan. Lui era abituato a vincere campionati e giocare la Champions. Scegliendo il Milan al massimo può puntare al quarto posto. Se optasse per il Bologna avrebbe la possibilità di vivere un’esperienza tipo quella di Roberto Baggio. All’ipotesi Napoli credo meno, con tutti gli attaccanti che ha già. A mio avviso un suo ritorno in Italia sarebbe triste: Ibra era abituato a essere determinante, ora a 38 anni non sarebbe la stessa cosa». La straripante personalità però è intatta: "Il carisma si dimostra in campo, non nello spogliatoio a parole. Il carisma si dimostra in campo, non nello spogliatoio a parole".