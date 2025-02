Mauro: "Ferlaino impazzì, aveva deciso che non dovevo più giocare nel Napoli! Vorrei uno spareggio scudetto con l'Inter"

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Udinese, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Napoli è la sua ultima tappa, esaltante e malinconica.

«E però vincemmo lo scudetto, il secondo. Sono momenti che restano per sempre. Non fu semplice, confesso, perché avere Diego al fianco era esaltante in campo, mentre diventava tutto più difficile fuori. Però rimane un periodo irripetibile, nonostante poi la mia conclusione sia stata amara. Ferlaino impazzì, aveva deciso che c’era “un giocatore che non avrebbe dovuto più giocare” e quel calciatore ero io. Ma Ranieri si schierò: “finché sono io qua, decido io”. Mi mandò in campo col Milan e alla sera fu cacciato. Per fortuna arrivò Bianchi, leale e sincero, altrimenti sarebbe stata durissima»