Maturità, in 21 mila per il vaccino Johnson e a Napoli arrivano 50 mila dosi di Pfizer

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla vaccinazione dei maturandi a Napoli:

"C’è da scommettere che con loro porteranno libri e appunti per studiare durante i 15 minuti di osservazione post siringa. Tra oggi e domani oltre 21 mila studenti maturandi saranno chiamati nei centri vaccinali della Campania. Per loro l’esame di maturità passa anche attraverso la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson. Passaggio, ovviamente, non obbligatorio ma alle 17 di ieri in 21 mila si erano prenotati per la dose. La platea totale dei maturandi conta circa 75 mila giovani, ma c’è ancora tempo per aderire, senza contare che alcuni potrebbero già essere stati vaccinati come caregiver o nelle giornate dedicate ai più giovani organizzate dalla varie Asl in questi giorni".