Martinez Quarta a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore del Napoli: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli segue Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nel 2025, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Martinez Quarta è un giocatore affidabilissimo su cui il Napoli può iniziare a lavorare da subito, senza bisogno di avere la certezza su chi sarà la prossima guida tecnica:

“È uno dei pupilli di Vincenzo Italiano, guarda caso l’allenatore attualmente in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione; ma a tre si è messo in mostra in passato e a tre gioca Antonio Conte, il vero sogno del presidente De Laurentiis”