Mario Rui-Torino, il Napoli può calare le richieste! Altri quattro terzini nel mirino dei granata

Il terzino portoghese del Napoli Mario Rui è stato tra i primi obiettivi per rinforzare la rosa del Torino di Walter Mazzarri, ma in questo momento i discorsi si sono congelati in attesa che De Laurentiis cali sensibilmente dalle pretese attuali. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il presidente azzurro parte da 18 milioni, ma per il Torino sono tanti anche i circa 13 ai quali radio mercato fa capire che il Napoli potrà scendere. Mario Rui resta un obiettivo, ma tali sono, per la fascia mancina, anche Fares della Spal , Laxalt del Milan nonché Ouwejan dell’Az. E pure Murru, sempre in forza alla Samp”