"Marijuana e strane pasticche a Maradona", spuntano nuove rivelazioni sulla morte di Diego

Ultimissime - A tre mesi dalla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre, i magistrati di San Isidro e di Benavidez hanno nuovamente ascoltato due figlie dell'ex campione, le sorellastre Gianinna e Jana. Sono state integrazioni delle testimonianze raccolte il 28 novembre. Jana ha descritto non solo le ultime ore del padre, ma ha ricordato lo stato in cui viveva da quando era rientrato in Argentina, dopo le esperienze da allenatore negli Emirati Arabi e in Messico:

Maradona