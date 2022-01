Marcolin: "Volata scudetto sarà solo tra Inter e Napoli: i nerazzurri si giocheranno il titolo al Maradona"

Napoli calcio - Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Parto dal fatto che lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli. Entrambe hanno qualcosa in più. L’Inter ha appena preso Gosens che negli ultimi tre anni è stato uno degli esterni migliori della A. E ha aggiunto ulteriore qualità. Il Napoli dal 12 febbraio avrà a disposizione i calciatori che ha perso tra dicembre e gennaio. E se la giocherà nello scontro diretto con i nerazzurri in casa. Il calendario non aiuta la squadra di Simone Inzaghi. Perché riprende subito col derby. Spalletti è stato bravo a rivalutare tutta la rosa".