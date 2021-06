Maradona, chiesto l'arresto per 4 medici accusati di negligenza

Ultime notizie. Oggi in edicola sul Corriere della Sera si torna a parlare di Diego Armando Maradona, perché in Argentina questi sono giorni importanti per l'inchiesta sulla morte del Pibe de Oro. L’avvocato Mario Baudry, in rappresentanza di uno dei figli del Pibe, Dieguito, ha chiesto alla Procura di San Isidro l’arresto del dottor Leopoldo Luque, della psichiatra Agustina Cosachov, dello psicologo Carlos Diaz e della dottoressa Nancy Forlini.

Leopoldo Luque, neurochirurgo, era il medico di fiducia di Maradona. Ieri è stato interrogato dai giudici, lui e lo staff medico sono accusati di negligenza.

Maradona

Intanto il Brasile ha deciso di intitolare una piazza al numero dieci argentino, mettendo da parte la storica rivalità fra i due Paesi: sorgerà a Rio de Janeiro, nei pressi della spiaggia del quartiere di Botafogo. Maradona era un grande ammiratore della città carioca.