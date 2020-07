Manolas scalpita, Gazzetta: Kostas conta di rientrare presto, domani sarà più di un classico ex

Ultime calcio - Al difensore greco del Napoli Kostas Manolas quei pochi minuti finali contro la Spal, domenica scorsa, sono serviti per risentire l’adrenalina del campo, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Il greco domani non sarà il classico ex, ma qualcosa di più per via di quel famoso gol al Barcellona che consentì alla Roma di qualificarsi per la semifinale di Champions. Aver scritto su un post di Instagram «Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo», ha stimolato gelosie e distorti sensi di appartenenza a chi non riesce a concepire che lo sport è fatto anche di queste cose. Il greco conta di rientrare presto, domani potrebbe farlo in alternativa a Koulibaly ma il discorso riguarda anche Maksimovic”