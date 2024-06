Manna spinge per Rafa Marin: spuntano le cifre dell'accordo

Calciomercato Napoli - Ultimissime di mercato sulla possibilità che Rafa Marin possa approdare al Napoli in queste settimane. Accelerata da parte del nuovo ds Giovanni Manna come riportato da Il Mattino.

Non c'è due senza tre. Marin mette la freccia, supera Hermoso con Buongiorno in pole. Il Napoli non lascia, raddoppia e tenta addirittura il tris in difesa. Molto dipenderà anche dalle uscite (con la valigia pronta c'è Ostigard, mentre valutazioni saranno fatte su Natan e Juan Jesus).

Per Mario Hermoso c'è l'interesse ma non ancora l'accordo, il diesse Manna non è rimasto con le braccia conserte e si è concentrato su un profilo giovane e di prospettiva come Rafa Marin. Il 22enne difensore centrale di proprietà del Real Madrid è reduce da una stagione convincente con l'Alaves ed finito nel mirino del Napoli.

Il Real che valuta la possibilità di cedere il suo gioiellino (la valutazione si assesta sui 7 milioni di euro) riservandosi eventualmente il diritto di recompra sul calciatore. Valutazioni in corso. Non è esclusa anche l'ipotesi del prestito.