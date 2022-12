Mancini chiama il Maradona: "Spero sia pieno al nostro ritorno" e convoca un giovane del Napoli allo stage

Una notte a Napoli per Roberto Mancini, che dopo lo stage con la nazionale è arrivato in città per partecipare a Le notti sul Golfo-Premio del Mediterraneo e ha dichiarato, come riporta Il Mattino:

Mancini torna a Napoli per ritirare un premio

«Con Napoli ho sempre un legame speciale» ha detto il ct italiano intervistato da Hoara Borselli all'arrivo a Villa Domi, sede del premio per questo'anno. La platea di bambini presenti in sala ha interrogato il ct sugli inizi della carriera e sulle emozioni dell'Europeo: «Ho debuttato in serie A a 16 anni, è molto emozionante ricordare quel giorno. La stessa emozione l'ho provata anche ogni volta che giocavo con la Nazionale e ogni volta che vado in panchina per la Nazionale. Quando venivo a giocare qui c'era Maradona contro, era sempre un piacere. Il gol del 1990 lo ricordo ancora con molto affetto. Poi il San Paolo era sempre pieno: ci sono stadi che hanno una magia, tra questi c'è sicuramente anche quello di Napoli».

Uno stadio che ritroverà il 23 marzo con la Nazionale che torna in città per le qualificazioni all'Europeo:

«E spero di ritrovarvi tutti allo stadio quella sera. Abbiamo bisogno del calore del pubblico napoletano per fare bene».

Un legame, quello tra Mancini e Napoli, sempre più forte negli ultimi tempi. Non solo la numero 10 sulle spalle di Insigne prima e Raspadori poi, ma anche gli ultimi giorni a Coverciano con uno che Napoli vorrebbe riprendersela quanto prima, Giuseppe Ambrosino.

