Malore Bove, condizioni da valutare nelle prossime ore: il bollettino

Edoardo Bove, condizioni da valutare nelle prossime ore come segnalato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove è ricoverato il giovane calciatore della Fiorentina di soli 22 anni in terapia intensiva sotto sedazione farmacologica. C'è grande apprensione per le condizioni di Bove dopo il malore subito durante Fiorentina-Inter che ha scosso tutto il mondo dello sport italiano e non solo.

Edoardo Bove: condizioni valutate nelle prossime ore

Condizioni Bove - Dopo grandissima paura e agitazione sono iniziate ad arrivare notizie positivie sulle condizioni di Bove, sfiorato il dramma in una serata che ha terrorizzato tutti. Intanto, come racconta il Corriere dello Sport, dopo un malore improvviso e violento, è arrivato il primo report medico che ha escluso danni al sistema nervoso centrale e al sistema cardio respiratorio:

«ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore».

Ora si spera che possano arrivare altre notizie positive presto sulle condizioni di Bove e proprio nelle prossime ore ci sarà un nuovo bollettino medico dall'Ospedale Careggi di Firenze. Non resta che aspettare con un briciolo di speranza e positività in più rispetto i primi attimi di ieri sera.