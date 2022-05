Malfitano a CN24: "Spalletti non sia un signorsì. Insigne? Chi andrà via vedrà recapitarsi conto multe ammutinamento da ADL"

Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non è un caso se Ancelotti, Gattuso e Spalletti hanno preferito Ospina a Meret. Del friulano si è sempre parlato di giovane che poteva garantire un futuro tra i pali del Napoli, non riesco a capire perchè De Laurentiis non ha ancora rinnovato il contratto a Ospina che ha numeri importanti, per me è una garanzia. Spalletti? Per me un allenatore deve essere determinante nel decidere, non può essere un sginors^. Questo aspetto di Spalletti non mi piace perchè se hai fiducia in Ospina devi importi con il presidente. Osimhen? Credo un'offerta da 110 milioni arriverà per cui è destinato a restare. Sarri lo prenderebbe volentieri a Mertens, penso che con Dries vada fatto un discorso chiaro e capire se accetterà un ruolo da comprimario. Insigne? Secondo me De Laurentiis al primo luglio sia a Lorenzo e chi andrà via, presenterà la lettera dove chiederà i soldi delle multe"