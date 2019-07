Malcuit si traveste da mediatore: telefonate continue con Pépé, Ancelotti gli ha già spiegato come lo farebbe giocare

Calciomercato Napoli - Il terzino francese del Napoli Kevin Malcuit, ex compagno al Lilla e grande amico dell’attaccante Nicolas Pépé, gli ha telefonato più volte per convincerlo a scegliere l’azzurro. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Non che Nicolas non voglia venire, ma è attratto anche dalla Premier e da altre trattative di cui si parla (dal Manchester United, all’Arsenal, al Psg). L’intervento del tecnico, che gli ha spiegato anche come intende utilizzarlo, dovrebbe aver abbattuto l’ultimo diaframma di perplessità. Ma c’è da aspettare ancora qualche giorno per capire se la manovra avvolgente del Napoli risulterà efficace, oltre che convincente. Se gli agenti del giocatore daranno il loro assenso"

Ultime calciomercato Napoli - L'autostrada che collega Napoli e Lille in questo momento è particolarmente affollata. Non soltanto in direzione Italia, con Pépé che potrebbe vestire la maglia azzurra qualora il Napoli trovasse l'accordo con il suo entourage, in visita ieri a Dimaro, ma anche grazie al passaggio di Adam Ounas sul senso di marcia inverso. Già dalle prime avvisaglie della trattativa Napoli-Pépé, il nome dell'esterno, neo-campione d'Africa, è stato accostato ai Dogues. L'algerino è un calciatore gradito allo stesso Gerard Lopez, come confermato in esclusiva ai microfoni di Calcionapoli24.it.

"Ci sono colloqui separati tra Napoli e Lille per Pépé ed Ounas. Adam è un calciatore interessante, bravo nell'1 contro 1, costituisce per caratteristiche la prima alternativa a Pépé per quelle che sono le nostre preferenze. Al momento, con gli azzurri, non siamo ancora alla fase di definizione del prezzo del suo cartellino, così come non ho discusso i dettagli del contratto del giocatore. So però che Lille sarebbe una meta per lui gradita".

Inoltre, a proposito di Pépé ha aggiunto: "La cosa certa è che ci sono 4 squadre che hanno soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni per il suo cartellino. Poi magari per noi può esserci una preferenza, dovuta a rapporti, o a possibilità di concludere altri affari, ma anche la volontà del calciatore in questi casi è determinante. PSG, Liverpool, Manchester United e Napoli? Solo una di queste è sbagliata...".